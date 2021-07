Dresden

Auf der Kreuzung Hamburger und Waltherstraße in der Friedrichstadt hat es am Freitagvormittag gekracht. Kurz vor 11 Uhr fuhren hier zwei Pkw ineinander. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Golffahrer beim Linksabbiegen in die Waltherstraße einen entgegenkommenden Mazda übersehen.

Der Fahrer des VW kam verletzt ins Krankenhaus. Die Waltherstraße musste gesperrt werden. Die Polizei bittet Ortskundige, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch die Straßenbahnlinie 1 wird umgeleitet.

Von halk