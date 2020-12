Dresden

Die A 4 in Dresden ist am Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Wilder Mann und Hellerau auf eine Fahrspur verengt. Grund ist ein Unfall. Auf der rechten Spur kollidierten am Morgen zwei Lkw miteinander.

Verletzt wurde niemand. Allerdings kommt es im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von xc