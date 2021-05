Stau auf der A 4 in Dresden: Unfall verschärft Reiseverkehr

Dresden

Auf der A 4 in Dresden staut es sich am Pfingstmontag – und zwar in beiden Richtungen. Der Feiertagsreiseverkehr verstopft die Verkehrsader, hinzu kommt noch ein Unfall.

Zwischen der Raststätte Dresdner Tor und dem Dreieck Dresden-West fuhr ein Kleinbus auf gleich zwei Pkw auf. Sechs Personen wurden verletzt. Der Mercedes Sprinter verlor große Mengen Betriebsstoffe, die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der sowie schon dichte Verkehr muss an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Von halk/fkä