Dresden

Ein 49-Jähriger sitzt seit dem 31. Oktober in Untersuchungshaft. Der Grund: Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs und des sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehreren Fällen.

Der Beschuldigte arbeitete als Trainer in einem Dresdner Kampfsportverein. Unter Ausnutzung dieser Tätigkeit soll er in den letzten Jahren mehrfach sexuelle Handlungen an Kindern und Jugendlichen vorgenommen zu haben. Bei den Opfern handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich um Jungen.

Um die Fälle schnellstmöglich aufzuklären, hat die Dresdner Polizeidirektion die Ermittlungsgruppe „Tatami“ ins Leben gerufen. In der Ermittlungsgruppe sind fünf äußerst erfahrene und mit der Bearbeitung von Sexualstraftaten vertraute Kriminalisten eingesetzt. Diese arbeiten ausschließlich an der Aufklärung des Falles.

Die Ermittlungen dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so ein Pressesprecher der Dresdner Polizei.

Von mb