Dresden

Wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge und des Besitzes verbotener Waffen hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 46-Jährigen erhoben. Dem Deutschen wird vorgeworfen, am 7. Oktober 2019 9,66 Gramm Crystal zum Weiterverkauf sowie ein so genanntes Reizstoffsprühgerät, einen Totschläger und ein als Schlagstock getarntes Messer in seiner Wohnung in der Dresdner Neustadt aufbewahrt zu haben.

Zudem wurde der Mann bereits am 7. April vergangenen Jahres mit 11,19 Gramm Crystal erwischt, das er verkaufen wollte. Der 46-Jährige wurde am 8. Oktober 2019 vorläufig festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Vor dem Landgericht Dresden wird sich auch ein 48 Jahre alter Gehilfe des Drogenhändlers verantworten müssen. Er soll am 7. Oktober auf Bitten des Beschuldigten versucht haben, das Crystal vorübergehend zu verstecken. Der Versuch, die Polizei so hinters Licht zu führen, misslang. Da die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weniger schwerwiegend sind, musste der 48-Jährige nicht in Haft.

Das Landgericht Dresden wird nun über die Zulassung der Anklage entscheiden und einen Termin zur Hauptverhandlung bestimmen.

Von DNN