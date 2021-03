Staatsanwaltschaft Dresden klagt 51-Jährigen wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen an 

Ein 51-Jähriger wird in Dresden unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt. Die Liste der Vergehen ist lang. Er stiftete der Staatsanwaltschaft zufolge auch zwei Mädchen an, ihm Filme sexuellen Inhalts zu schicken. Über ein Dating-Portal versuchte er außerdem, Mütter zu sexuellen Handlungen an ihren Kindern zu verleiten.