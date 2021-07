Dresden

Ein Lkw bremste auf der A4 in Richtung Chemnitz stark und löste gegen 13.40 Uhr eine Kettenreaktion am Abzweig Wilder Mann aus. Drei Lkw wurden beschädigt, ein Mann musste in ein Krankenhaus.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt.

Von tp