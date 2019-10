Spielsüchtiger Serien-Betrüger in Dresden vor Gericht

Dresden

„Ich hatte nicht vor, jemanden zu betrügen. Ich wollte das Geld nur borgen und dann zurückzahlen“, erklärte Thomas M. am Freitag im Amtsgericht. Selbst wenn der Wille dazu da gewesen wäre, was schon fraglich ist, das Geld war es nicht – und das wusste er. Nun soll er sich für 280 Betrügereien verantworten. Der Staatsanwalt brauchte fast Stunde, um die fünf Anklagen zu verlesen. Demnach ergaunerte sich Thomas M. um die 70 000 Euro.

Der 40-Jährige war sehr erfindungsreich. Er bat er im Förderverein „Sonnenstrahl“ um eine Genehmigung, in dessen Namen mit einer Spendenaktion Gelder bei kleinen und mittelständigen Unternehmen zu sammeln. Damit zog er dann durch Geschäfte, Apotheken, Galerien, Reisebüros,Kanzleien – und für die krebskranken Kinder wurde fleißig gespendet. Das Geld behielt allerdings er.

Masche Nummer 2: Er sprach Passanten auf der Straße an und erzählte eine rührende Geschichte: Er befinde sich in einer Notlage, habe sein Portemonnaie verloren, müsse aber dringend zu einem Seminar nach Köln oder Hamburg. Ob man ihm nicht das Geld für ein Zugticket borgen könnte, er würde es zurückzahlen. So dumm es klingt, man borgte – und zwar reichlich.

Masche Nummer drei: Er orderte in Geschäften sogenannte Paysafecards – ein Zahlungsmittel für Internetgeschäfte. Beim Bezahlen sagte er, seine EC-Karte sei kaputt und überredete das Personal, ihm die Karten trotzdem zu überlassen. Er werde die Karten online bezahlen, versprach er – tat dies aber nie. Bei der Betreiberin eines Presseshops ergaunerte er sich so 19 670 Euro.

Auch klaute er aus der Wohnung der Mutter seiner Lebensgefährtin 33 500 Euro. Einer Frau H. entwendete er die EC-Karte und hob damit 12 400 Euro ab. Die meisten Opfer waren Frauen, bei denen der gepflegte, redegewandte und intelligente Mann oft leichtes Spiel hatte.

Er sei spielsüchtig, erklärte M. Ein Spielcasino hat er aber nie besucht. Bei ihm dreht sich alles nur um Sportwetten und das 24 Stunden am Tag. „Das sind Live-Wetten, das ist wie an der Börse, da muss man immer reagieren.“ Anfangs lief es gut, dann nicht mehr. Zwar hatte er ursprünglich mal Bankkaufmann gelernt und auch zwei Semester Jura studiert. Weil ihm aber all dies als Broterwerb zu trocken erschien, verlegte er sich aufs Betrügen, um weiter wetten zu können.

Das Gericht setzte den Prozess aus. Zunächst soll ein Gutachter klären, ob die Spielsucht des Angeklagten Auswirkungen auf seine Schuldfähigkeit hat.

