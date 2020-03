Dresden

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Imbiss an der Räcknitzhöhe eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Verkaufsraum sowie das Büro. Weiterhin brachen sie zwei Spielautomaten auf und stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Sachschaden wurde auf rund 300 Euro beziffert.

Von DNN