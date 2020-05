Dresden

Ein mutmaßlicher Sockendieb ist der Dresdner Polizei am Sonntagmorgen ins Netz gegangen. Er hatte offenbar die Eingangstür eines Ladens an der Königsbrücker Straße eingeschlagen und drei Paar Socken im Wert von rund 15 Euro gestohlen.

Anschließend versuchte er, mit einem Stein eine Terrassentür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses einzuschlagen. Polizisten fahndeten nach dem Sockendieb und stellten den 35-Jährigen schließlich in einem Hinterhof am Bischofsweg. Verletzungen an den Händen und die gestohlenen Socken in seiner Tasche überführten den Deutschen.

Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in medizinische Betreuung übergeben,

