Dresden

Das Leben im Freistaat ist sicher. Das legen zumindest die Daten der aktuellen Kriminalstatistik nahe. Bereits im dritten Jahr in Folge läge die Anzahl der Straftaten auf dem niedrigsten Stand seit Anfang der 1990er Jahre, sagt Petric Kleine, Präsident des Landeskriminalamtes Sachsen. Das sind beruhigende Zahlen. Auch wenn einer der möglichen Ursachen dafür alles andere als beruhigend ist: die Corona-Pandemie.

Bereits Ende April 2020 hatte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) über eine positive Nebenwirkung der Epidemie berichtet. Damals war die Zahl der Straftaten seit Inkrafttreten der ersten Corona-Schutzverordnung bezogen auf den gleichen Zeitraum des Vorjahres um etwa ein Viertel gesunken.

Doch auch wenn die Zahlen rückläufig sind, werden täglich Verbrechen im Freistaat begangen. Wir haben einen Blick in unser Archiv geworfen und die spektakulärsten, ungewöhnlichsten und auch komischsten Einsätze von Polizei und Feuerwehr hier gesammelt.

Der Einbruch ins Grüne Gewölbe

Bereits in den frühen Morgenstunden des 25. November 2019 hat die Polizei den kleinen Brand eines Stromkastens unter der Augustusbrücke vermeldet. Was zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand ahnte: Dieses Feuer war der Grundstein für einen der spektakulärsten Einbrüche, den Dresden je erlebt hat. Durch den zerstörten Stromkasten wurde es dunkel auf dem Theaterplatz und die Diebe konnten zu Werke gehen. Noch immer fahndet die Polizei nach Verdächtigen, die an dem Diebstahl beteiligt waren.

Raser mit 205 km/h unterwegs durch Pirna

Da hatte es wohl jemand besonders eilig: Ein Autofahrer in Pirna-Pratzschwitz ist auf dem Radar der Polizei gelandet. Bei einer Kontrolle war der Fahrer mit über 100 km/h zu schnell unterwegs.

Schwan kollidiert mit Auto

Auf der A 13 bei Thiendorf ist es zu einem unüblichen Wildunfall gekommen. Ein Schwan kollidierte mit einem fahrenden Auto. Die beiden Insassen wurden verletzt.

Gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei

Bei einer Verkehrskontrolle ist ein Polizist auf der Schandauer Straße leicht verletzt worden. Der Mann wollte ein Auto überprüfen, in dem eine 67-jährige Fahrerin saß. Die Frau fuhr immer wieder langsam an, um dann zum Stehen zu kommen. Ein anschließender Alkoholtest lieferte ein überraschendes Ergebnis.

Dresdnerin zündet sich einen Joint an – während die Polizei ihr Haus durchsucht

Der Geruch nach Canabis hat die Polizei auf die Spur einer 34-jährigen Dresdnerin gebracht. Als die Beamten ihr Haus durchsuchen, macht sie sich einen Joint an. Und die Polizisten werden fündig.

Frau bleibt in Schaukel stecken

Eine junge Frau hat sich mit ihren Freundinnen auf einem Spielplatz getroffen. Eigentlich kein Ort für eine junge Erwachsene. Das bekam sie auch zu spüren. Sie blieb in einer Schaukel stecken.

Von RND/DNN/mot/dpa