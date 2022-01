Dresden

2021 galt zum zweiten Mal in Folge Böllerverbot in Dresden. Trotzdem wurde um Mitternacht herum sowohl in der Landeshauptstadt als auch den umliegenden Landkreisen vereinzelt Feuerwerk entzündet. Ähnlich wie im Vorjahr geschah dies deutlich seltener als in den Jahren vor den pandemiebedingten Einschränkungen.

262 Einsätze – größtenteils „silvestertypisch“

Die sächsische Bereitschaftspolizei unterstützte die Polizeidirektion Dresden in der Silvesternacht. Im Einsatzzeitraum wurden insgesamt 262 Einsätze registriert, das sind 6 mehr als im Vorjahr.

Typisch für Silvester: 14 Körperverletzungsdelikte, 13 Sachbeschädigugungen sowie 13 Brände entstanden alle durch unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik. Vereinzelt kam es auch zu Verstößen gegen die geltenden Corona-Schutzbestimmungen, Details hierzu hat die Polizei Dresden bisher nicht veröffentlicht.

Von EE