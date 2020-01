Brände, Einbrecher und ein gesprengtes Waschbecken: So lief Silvester für Dresdens Einsatzkräfte

Dresden

Der Polizeisprecher in Dresden sprach von einer relativ ruhigen Nacht. Schwere Vorfälle habe es nicht gegeben, dafür viele kleinere Einsätze. Auch im Raum Görlitz und Chemnitz sei es ruhig geblieben, teilten die jeweiligen Lagezentren mit.

Wie die Dresdener Feuerwehr am Neujahrsmorgen sagte, sei es im Laufe der Nacht zu 108 Einsätzen meist aufgrund von Kleinbränden gekommen. Die medizinischen Rettungskräfte rückten in Summe 302 Mal aus, unter anderem wegen Kopfplatzwunden sowie Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper.

Kriminalität

Unbekannte haben an der Frühlingsstraße eine Keramikspüle gesprengt. Die umherfliegenden Teile trafen unter anderem ein Gebäude und vier Autos. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen sucht die Polizei in einem Fall, der sehr gefährlich hätte werden können: Ein Mann hatte in einem Supermarkt an der Prager Straße einen Feuerwerkskörper angezündet und diesen mit der brennenden Seite in einen mit weiterer Pyrotechnik gefüllten Warenkorb gesteckt. Nur durch die schnelle Reaktion eines Zeugen wurde verhindert, dass das Feuerwerk gezündet wurde.

Einen Zigarettenautomaten vor einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Pirna haben Unbekannte am Neujahrsmorgen gesprengt – offenbar mit Feuerwerkskörpern. Der Automat wurde komplett zerstört, Beute machten die Täter jedoch nicht.

Am Silvestermorgen waren zwei Diebe in einen Supermarkt an der Kamenzer Straße ( Neustadt) eingebrochen. Dort stahlen sie zwei Registrierkassen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Silvester in zwei Vereinsgebäude in Großenhain eingebrochen. Sie machten wenig Beute, richteten dafür aber hohen Schaden an.

Unfälle

Ein 24-Jähriger hatte sich offenbar berauscht ans Steuer seines Audi gesetzt und war zu schnell gefahren. Als er an der Bahnhofstraße in Großzschachwitz abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer und einen Ampelmasten.

Brände

Der Dachstuhl eines Hauses an der Altenberger Straße in Dresden-Blasewitz hatte gegen 0.45 Uhr Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand, auch die darunterliegenden Wohnungen blieben intakt.

Es war vermutlich eine Silvesterraktete, die in Wilsdruff eine Scheune in Brand steckte. Das gesamte Gebäude einschließlich des darin gelagerten Heus und eines Treckers brannten nieder.

Unter einem Balkon in Dippoldiswalde sind zwei Motorräder in Brand geraten. Der Sachschaden beträgt rund 200.000 Euro, die Ursache steht noch nicht fest.

Unbekannte haben in Priestewitz rund 900 Strohrollen in Brand gesetzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro.

Eine verirrte Silvesterrakete hat am Neujahrsmorgen in Pirna ein Feuer auf einem Balkon ausgelöst. Verletzt wurde dabei niemand.

