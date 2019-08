Dresden

Am Donnerstagmittag besprühten Unbekannte zwei Skulpturen an der Straße Am Gorbitzbach mit einem Hakenkreuz sowie einem Schriftzug. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von fg