Dresden

Zwei Skoda sind am Mittwochmorgen auf dem Bischofsweg frontal kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine der beteiligten Fahrerinnen zu weit in der Mitte. Beide Autos stellten sich durch die Kollision quer. Ein parkender Wagen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, da er Bischofsweg zwischen Kamenzer und Frühlingsstraße nicht passierbar ist.

Von DNN