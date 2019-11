Dresden

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Arztpraxis an der Seumestraße eingebrochen. Indem die Täter gewaltsam die Balkontür der Praxis öffneten, verschaffen sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Auf ihrem Raubzug erbeuteten die Langfinger unter anderen Skalpelle und etwa 50 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

Von mb