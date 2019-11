Dresden

Die Dresdner Polizei sucht nach einem 69-Jährigen, der aus einem Seniorenheim an der Prohliser Allee in Dresden-Prohlis verschwunden ist. Aufgrund einer Demenzerkrankung ist Siegfried K. orientierungslos. Er wurde letztmalig am Mittwochnachmittag gesehen.

Siegfried K. ist aus einem Seniorenheim verschwunden. Quelle: Polizei Dresden

Der Senior ist rund 1,80 Meter groß und schlank, hat einen grauen Haarkranz und Bart. Bekleidet war er zuletzt mit einer grünen Jacke und einer dunkelblauen Jeans oder dunklen Jogginghose. Außerdem trägt er an beiden Handgelenken rote Bändchen mit der Anschrift des Heimes.

Hinweise zum Verbleib des 69-Jährigen nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä