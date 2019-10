Dresden

Eine Fleischereifiliale an der Dürerstraße in Striesen ist in der Nacht zum Dienstag in das Visier von Einbrechern geraten.

Die Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in die Geschäftsräume und durchsuchten diese. Im Ergebnis stahlen sie sieben Kilogramm Fleisch- und Wurstwaren. Der entstandene Gesamtschaden summiert sich auf rund 1.300 Euro.

Von ps