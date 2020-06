Sieben Kilo Crystal: Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen Drogenhandel im großen Stil

Dresden

In einem Fall von Drogenhandel ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Dresden gegen einen 30-jährigen und eine 44-jährige Deutsche. Beide wurden festgenommen und noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das geht aus einer gemeinsamen Medieninformation von Staatsanwaltschaft und Polizei hervor.

Der Vorwurf: Die beiden Beschuldigten sollen am 23. Juni 2019 gemeinsam mit einem mittlerweile verurteilten Mittäter knapp sieben Kilogramm Crystal von Döbeln nach Dresden in das Hotel am Terrassenufer gebracht haben, um die Drogen anschließend zu verkaufen. Der Mittäter war damals 28 Jahre alt und aus Serbien.

Nach dem Fund der Drogen nahm die Polizei neben dem 28-jährigen Serben auch einen 31-jährigen Deutschen fest. Das Verfahren gegen letzteren ist noch beim Landgericht Dresden anhängig. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Von lc