Am Montagabend ist ein elfjährigen Mädchens in Dresden-Dölzschen Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Das Kind war in Begleitung einer 13-Jährigen auf dem Friedhofsweg spazieren, als sich plötzlich ein Fahrradfahrer näherte. Er riss die Elfjährige unvermittelt zu Boden und missbrauchte das Mädchen sexuell. Danach ergriff der Mann mit dem Fahrrad die Flucht in Richtung Naußlitzer Straße.

Was die 13-jährige Begleiterin des Kindes während des Angriffs tat, hat die Polizei bisher nicht mitgeteilt.

Der Täter ist zwischen 24 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Die schwarzen Haare trug er gescheitelt. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer beigen kurzen Hose sowie Sportschuhen bekleidet. Sein Aussehen wird als europäisch beschrieben.

Polizei sucht Zeugen

Die Dresdner Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Bereits Mitte Juni ereignete sich ein ganz ähnlich gelagerter Fall in Dresden-Mickten. Damals wurde ein zwölfjähriges Mädchen Opfer eines sexuellen Übergriffes. Das Kind konnte sich jedoch erfolgreich wehren und schlug den Täter in die Flucht.

Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibungen sowie der Tatumstände geht die Kriminalpolizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Straftaten gemacht haben oder Angaben zur Identität der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 zu melden.

Von kcu