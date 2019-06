Dresden

Eine Zwölfjährige ist am Dienstagnachmittag von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Das Mädchen war gegen 16 Uhr mit dem Rad in der Flutrinne unterwegs. In Höhe des Altkaditzer Wirtshauses sprach sie der Täter an und zog ihr an der Hose.

Die Zwölfjährige werte sich vehement, so dass der Unbekannte letztlich abließ und flüchtete. Sie beschrieb den Mann als etwa 1,85 Meter groß und sehr dünn. Er hatte kurze braune Haare und helle Haut. Bekleidet war der Mann mit einem Hemd mit Tasche an der linken Brust und einer Stoffhose mit Tasche am rechten Bein. Er hatte ein Herrenrad dabei.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zum Fall und der beschriebenen Person nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

