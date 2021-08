Dresden

In Dresden-Striesen ist in der Nacht zu Donnerstag eine 24-Jährige sexuell belästigt worden. Zwei Männer sollen die junge Frau gegen 0.50 Uhr auf der Stübelallee in Höhe der Müller-Berset-Straße in ein Gebüsch gezerrt haben. Dort berührten sie die 24-Jährige unsittlich und äußerten sich obszön.

Als sich ein Radfahrer näherte, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Hinweise werden unter (0351) 4783 22 33 entgegengenommen.

Von fkä