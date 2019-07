Dresden

Der Tatverdächtige, der am Dienstag nach einer Sexualstraftat in der Radeberger Vorstadt von Polizeibeamten festgenommen wurde, befindet sich in Untersuchungshaft.

Der 37-Jährige deutscher Staatsangehörigkeit steht im dringenden Verdacht ein 15-jähriges Mädchen in einem Waldstück nahe der Bischofswerder Straße vergewaltigt zu haben. Auf Antrag der Dresdner Staatsanwaltschaft wurde der Mann aufgrund dieser Tat am Mittwochnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Parallel laufen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der aus aktuellem Anlass am Dienstag gegründeten Ermittlungsgruppe „Velo“. Am Dienstag ist ein 11-Jähriges Mädchen von einem Fahrradfahrer vergewaltigt worden. Es war in Begleitung einer 13-Jährigen auf dem Friedhofsweg spazieren gewesen, als sich die Tat ereignete. Der Mann floh unerkannt. Der Fall wies Parallelen zu einem Übergriff Mitte Juni in Mickten auf. Zusammenhänge zu weiteren Straftaten werden ebenfalls geprüft.

Von PS