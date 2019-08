Dresden

Der am 23. Juli nach einer Sexualstraftat an einer 15-Jährigen in der Radeberger Vorstadt festgenommene Mann ist wahrscheinlich auch für drei weitere Missbrauchsfälle in jüngerer Vergangenheit verantwortlich. Das Amtsgericht Dresden hat nun einen erweiterten Haftbefehl gegen den 37 Jahre alten Deutschen erlassen. Die weiteren Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Vorgehen und Täterbeschreibung glichen sich

Die Dresdner Polizei hatte den Mann geschnappt, kurz nachdem er die 15-Jährige im Prießnitzgrund zu Boden riss und sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Bereits am 18. Juni versuchte er dasselbe mit einer 12-Jährigen, die in der Flutrinne mit ihrem Hund spazieren ging. Die Kleine wehrte sich heftig und konnte sich losreißen.

Am 12. Juli sprach der Mann eine 23-Jährige auf der Grenzallee während eines Spaziergangs an. Der Versuch, sie festzuhalten, scheiterte. Die junge Frau konnte flüchten. Am 22. Juli soll der Mann außerdem eine 11-Jährige auf dem Friedhofsweg sexuell missbraucht haben. Einen Tag stäter beging er die letzte bekannte Tat, kurz darauf erfolgte die Festnahme.

Die Polizei hatte eigens zur Aufklärung der vermuteten Serie die Ermittlungsgruppe „Velo“ gegründet. Der Modus Operandi und die Täterbeschreibung hatten sich in allen Fällen geähnelt. Der Mann war als zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, dünn und schwarzhaarig beschrieben worden.

