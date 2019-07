Dresden

Am Sonntagmittag haben Dresdner Polizeibeamte einen Trickbetrüger auf frischer Tat ertappt.

Der 25-jährige Kosovo-Albaner gehört offenbar zu einer Gruppe von Tätern, die zuvor versucht hatten, eine 70-jährige Dresdnerin um ihre Ersparnisse zu bringen. Telefonisch wurde der Seniorin zu einem Gewinn von knapp 50.000 Euro gratuliert. Um an das Geld zu kommen, müsse die glückliche Gewinnerin jedoch zunächst eine Gebühr in Höhe von 4000 Euro in bar entrichten. Um die Übergabe möglichst bequem zu gestalten, werde man einen Boten vorbei schicken.

Die Angerufene ließ sich zum Schein darauf ein. Den vereinbarten Übergabezeitpunkt teilte sie daraufhin jedoch der Polizei mit, die sich vor dem Haus der älteren Dame auf die Lauer legte. An der Uhdestraße ging der angebliche Kurier den Beamten kurz darauf ins Netz. Der 26-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Von kcu