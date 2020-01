Dresden

Ein Unbekannter ist am Mittwoch in die Wohnung einer 87-Jährigen in Zschertnitz eingebrochen. Offenbar hatte er der Frau kurz zuvor den Wohnungsschlüssel gestohlen. Der Mann sprach die 87-Jährige auf dem Rückweg von einem Einkaufsmarkt an der Räcknitzhöhe an. Er bot an, ihre Taschen zu tragen, doch die Seniorin lehnte ab. Vor ihrer Haustür sprach sie der Mann erneut an und behauptete, eine Frau hätte ihren Wohnungsschlüssel gefunden. Daraufhin gab er vor, ihn holen zu wollen. Die Seniorin folgte ihm, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Als sie später zum Wohnhaus zurückkehrte, kam ihr der Mann im Treppenhaus entgegen und übergab ihr den Schlüssel. In der Wohnung bemerkte die Frau, dass ein Schrank im Schlafzimmer aufgehebelt worden war und eine Mappe mit rund 500 Euro und einer EC-Karte fehlte.

Von DNN