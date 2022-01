Dresden

Betrug mit Schockanruf: Ganoven haben am Montag eine Seniorin aus Dresden-Löbtau um viel Geld „erleichtert“. Die angeblichen Polizeibeamten erzählten der 87-Jährigen am Telefon, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nicht in Haft, wenn die Mutter 30 000 Euro zahle. Die alte Dame konnte in der Kürze der Zeit nur über 9000 Euro verfügen. Damit gaben sich die Betrüger zufrieden. Eine Botin holte das Geld an der Wohnung der Seniorin ab, teilte die Polizei mit. Erst, als die 87-Jährige im Nachhinein mit ihrer Tochter sprach, bemerkte sie, dass sie betrogen worden war.

Weitere erfolglose Versuche

Mit dieser Masche haben Trickbetrüger am Montag in mindestens sechs weiteren Fällen versucht, ältere Bürgerinnen und Bürger um Geld zu prellen. Glücklicherweise erkannten alle den Betrugsversuch.

Im Fall einer ebenfalls 87-jährigen Frau aus Lommatzsch, die 20 000 Euro für ihre Tochter zahlen sollte, wurde ein Bankmitarbeiter hellhörig, als die Dame diese große Summe auf einmal abheben wollte.

Von ttr