Dresden

Am Dienstag haben Unbekannte eine 91-Jährige am Telefon um 8000 Euro betrogen. Die Anrufer riefen bei der Frau an und behaupteten, ihre Enkelin sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und brauche dringend Geld. Daraufhin übergab die Seniorin knapp 8000 Euro an einen Boten. Erst später stellte sich heraus, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von DNN