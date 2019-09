Dresden

Unbekannte haben am Mittwoch einen 83-Jährigen um 17 000 Euro betrogen. Die Täter riefen bei dem Senior an, gaben sich als Polizisten aus und forderten die Summe wegen eines angeblich begangenen Verbrechens in der Türkei. Außerdem übermittelten sie ihm eine Telefonnummer, die der Mann dringend anrufen sollte.

Der 83-Jährige kam dieser Aufforderung nach. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Polizist des Bundeskriminalamtes und teilte dem Dresdner mit, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegen würde. Die Vollstreckung könnte der 83-Jährige jedoch durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 17 000 Euro abwenden. Der Senior überwies das Geld per Onlinebanking. Anschließend bemerkte er den Betrug und meldete dies der Polizei.

Von DNN