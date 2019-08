Dresden

Am Donnerstagvormittag ist eine 84-Jährige auf der Ermelstraße schwer verletzt worden. Ein 45-Jähriger fuhr mit einem Honda auf der Ermelstraße von der Schandauer Straße in Richtung Elbe, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau in Höhe der Wittenberger Straße die Straße überqueren wollte, wurde sie von dem Wagen angefahren. Ihre Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

Von heh