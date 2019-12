Dresden

Am Freitagabend kam es auf der A4 in Richtung Görlitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte kurz nach der Abfahrt Dresden-Hellerau ein Lkw beim Spurwechsel mit einem Pkw. In der Folge drehte sich der Pkw und krachte in einen weiteren Lastwagen. Die zwei Pkw-Insassen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der schwere Unfall ereignete sich kurz hinter der Abfahrt Dresden-Hellerau. Quelle: xcitepress/Christian Essler

Am mutmaßlich unfallverursachenden Laster riss der Diesel-Tank auf und verteilte den Treibstoff auf alle Spuren. Bevor der Verkehr wieder rollen konnte, mussten alle Fahrbahnen mittels Spezialgerät gereinigt werden. Die A4 Richtung Görlitz war voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

Von fg