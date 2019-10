Dresden

In der Nacht zu Samstag kam es im Autobahntunnel Dölzschen in Dresden zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein slowakischer Sattelzug ins Schleudern, prallte gegen die Tunnelwand und stellte sich danach quer. Dabei wurde das Fahrerhaus des Lasters abgerissen. Der 62-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Autobahn war für mehrere Stunden in Richtung Prag gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Dresden-Gorbitz abgeleitet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 100.000 Euro und ermittelt zur Unfallursache.

Von fg