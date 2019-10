Dresden

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr hat es auf der Meißner Landstraße schwer gekracht. Gleich vier Fahrzeuge waren in den Verkehrsunfall verwickelt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Golfs in landwärtiger Richtung unterwegs. In Höhe der Alte Meißner Landstraße startete er ein Überholmanöver. Dabei übersah er vermutlich andere Fahrzeuge und kollidierte mit einem Audi A1 und zwei weiteren ihm entgegenkommenden Autos. Der Golf überschlug sich bei der Karambolage.

Der Golffahrer und drei weitere Personen aus den anderen Fahrzeugen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls.

Sowohl die Feuerwehr als auch der Notarzt mussten anrücken. Während der Unfallaufnahme musste die vierspurige Straße komplett gesperrt werden.

Von mb