Schwerer Raub in Dresden: Trio fesselt Mann und klaut dessen Auto

Dresden

Ein Dresden-Torna ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann in seiner Wohnung überfallen worden. Drei Männer waren in das Zuhause des 57-Jährigen eingedrungen, hatten ihn gefesselt und sich mit dem BMW des Opfers und einer Fotoausrüstung aus dem Staub gemacht.

Der Mann konnte sich befreien und die Polizei informieren, die eine sofortige Fahndung nach dem Wagen auslöste. Bundespolizisten sichteten den BMW schließlich auf der A 17 in Fahrtrichtung Prag und nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer des gestohlenen Wagens verlor kurz nach der tschechischen Grenze letztlich die Kontrolle, das Auto überschlug sich mehrfach.

Die Beamten leisteten zunächst erste Hilfe und nahmen die drei im BMW sitzenden Verdächtigen dann fest. Gegen die 20, 35 und 37 Jahre alten Tschechen wird nun wegen schweren Raubes ermittelt.

Von fkä