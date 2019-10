Dresden

Sportschuhe im Wert von rund 120 Euro hatte sich ein 25-Jähriger am Montagabend in einem Schuhgeschäft an der Prager Straße ausgesucht. Allerdings wollte er sie nicht bezahlen, sondern stehlen und hatte dazu bereits die Sicherungsetiketten entfernt.

Das wiederum beobachtete ein Ladendetektiv und sprach den 25-Jährigen an. Weil der Dieb versuchte zu fliehen, eilte ein zweiter Detektiv zu Hilfe. Gemeinsam gelang es, den Mann russischer Staatsangehörigkeit bis zum Eintreffer der Polizei festzuhalten.

Von fkä