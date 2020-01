Dresden

Am Neujahrstag musste die Dresdner Feuerwehr zu einem Brand in der Friedrichstadt ausrücken. Dort hatten Gegenstände auf einem Balkon in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen und qualmten stark. Unter Atemschutz brachen die alarmierten Brandbekämpfer aus den Wachen Löbtau und Übigau die Wohnungstür auf, löschten das Feuer mit einem Strahlrohr und entlüfteten die Zimmer vom Rauch. Personen entdeckten die Retter nicht in der Wohnung. Ein mobiler Rauchverschluss im Treppenhaus verhinderte, dass sich der Qualm weiter ausbreitete. Dennoch überprüften die Fachleute die Etagen über der Brandwohnung auf Rauchgase. Glücklicherweise stellten sie keine Luftverschmutzung fest. Verletzt wurde niemand.

Zur Galerie Am Neujahrstag hat es auf einem Balkon in Dresden-Friedrichstadt gebrannt.

Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Von ttr