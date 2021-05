Schon wieder ein Tankstellenüberfall in Dresden

Dresden

Innerhalb weniger Tage ist in Dresden zum zweiten Mal eine Tankstelle überfallen worden. Diesmal traf es eine Star-Tankstelle an der Reicker Straße. Die Täter kamen gegen 3.30 Uhr in der Nacht zu Montag den Verkaufsraum, besprühten eine 59-jährige Angestellte mit Reizgas und stahlen Zigaretten sowie Wechselgeld.

Sie entkamen trotz sofortiger Fahndung und dem Einsatz von Spürhunden. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock und wird in einer Augenklinik behandelt. Die Spurensicherung dauerte bis in den Montagmorgen.

Erst am Montagmorgen vergangener Woche war eine Tankstelle in Gorbitz überfallen worden. Die Polizei macht zwei 15-Jährige für die Tat verantwortlich. Einer der Jugendlichen hatte sich selbst gestellt.

Von fkä/xc