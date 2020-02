Dresden

Am Dienstag sind wieder Telefonbetrüger im Dresdner Raum aktiv gewesen. Sie riefen in mindestens vier Fällen ältere Damen an und gaben sich als Verwandte in Geldnot aus. Die 76, zweimal 80 und 88 Jahre alten Seniorinnen fielen nicht auf den Schwindel rein.

Doch die Täter ließen es damit nicht auf sich beruhen. Bei drei der Damen rief später ein vermeintlicher Polizeibeamter an. Er wolle die vorangegangenen Betrugsversuche aufklären. Dazu sollten die Seniorinnen zum Schein auf die Forderungen eingehen, Bargeld zwischen 20.000 und 50.000 Euro abheben und an die Boten übergeben.

Zwei Angerufene durchschauten auch dieses Manöver. Im dritten Fall konnte eine Sparkassenmitarbeiterin Schlimmeres verhindern.

Es sind nicht die ersten bekannt gewordenen Betrugsfälle in diesem Monat in Dresden. Erst am Montag hatten Trickdiebe mehr als 10.000 Euro in Dresden ergaunert. Am 11. Februar übergab eine Seniorin 8.000 Euro an eine falsche Enkelin. Die Polizei berichtete von zahlreichen weiteren gescheiterten Fällen (DNN berichteten).

