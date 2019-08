Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen zwei Mongolen erhoben. Die beiden Beschuldigten sollen insgesamt 70 Kilogramm Heroin mit einem Straßenverkaufswert von mindestens drei Millionen Euro geschmuggelt haben.

Die beiden Männer waren in den frühen Morgenstunden des 5. Mai mit einem Auto mit Diplomatenkennzeichen auf der Autobahn 17 aus Richtung Tschechien unterwegs, als sie von Beamten des Hauptzollamtes Dresden für eine Kontrolle angehalten wurden. Dabei entdeckten die Beamten zwei Koffer mit Heroin im Kofferraum des Wagens.

Beide Beschuldigte waren zum Tatzeitpunkt am Generalkonsulat der Mongolischen Volksrepublik in Istanbul beschäftigt, wobei einer der Beschuldigten einen gültigen Diplomatenpass hatte. Eine diplomatische Immunität lag allerdings nicht vor, da ihr Ausflug nach Deutschland weder offiziell angemeldet war noch die Männer nachweislich in diplomatischer Mission unterwegs waren.

Aktuell befinden sich die Drogenkuriere in Untersuchungshaft. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheidet das Landgericht Dresden.

Von kcu