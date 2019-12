Dresden

Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung in Leubnitz-Neuostra eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Diebe Bargeld und Schmuck aus einem Mehrfamilienhaus an der Zschertnitzer Straße. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von DNN