Dresden

Schmierfinken haben in den vergangenen Tagen verfassungswidrige Symbole an einem Schreibwarenladen an der Straße Zum Hutbergblick hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, verewigten sich die Täter mit schwarzem Stift an drei Türen an der Rückseite des Marktes. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Von lc