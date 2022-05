Schlange auf Terrasse in Dresden-Prohlis gefunden

Dresden

Schrecksekunde am Sonntag: In Dresden-Prohlis hat eine Frau am Mittag eine Schlange auf ihrer Terrasse entdeckt. Sie beförderte das rund 50 Zentimeter lange Tier in eine Kunststoffkiste und rief die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte rückten mit dem Gerätewagen Tier an die Herzberger Straße aus und brachten das Reptil in ein Tierheim. Dort wurde festgestellt, dass die Schlange aus Nordamerika stammt und nicht giftig ist. Sowohl das Reptil als auch die Finderin sind wohlauf, teilte die Feuerwehr mit.

Von fkä