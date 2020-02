Nach ihrer Ankunft auf dem Wurzener Bahnhof sind am Samstagabend Teilnehmer der NPD-Demonstration in Dresden – anlässlich der Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 – von einer Gruppe Linksextremer empfangen worden. Es kam zu einer Schlägerei – das Landeskriminalamt Sachsen hat die Ermittlungen übernommen.