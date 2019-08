Dresden

Eine osteuropäisch aussehende, angeblich schwangere Frau hat sich am Sonnabendmorgen bei einer 89-jährigen Dresdnerin eingeschlichen und die Seniorin dreist bestohlen. Die Trickdiebin verschaffte sich Zutritt in die Wohnung der Rentnerin in einem Mehrfamilienhaus an der Hochschulstraße und gab vor, telefonieren zu müssen. Nachdem die Frau endlich die Wohnung verlassen hatte, stellte die 89-Jährige fest, dass aus der Handtasche die Geldbörse fehlte. Die Polizei bezifferte den Schaden mit rund 100 Euro.

Von DNN