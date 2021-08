Dresden

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Bürogebäude und eine Werkstatt in Dresden-Pieschen eingedrungen, wie die Polizei Dresden mitteilt. Sie hebelten zwei Fenster des Gebäudes an der Hubertusstraße auf und brachen die Türen zu Büro und Werkstatt auf.

Die Täter stahlen ein Saxophon und einen Akkuschrauber. Der Wert des Diebesgutes wurde mit rund 1 400 Euro angegeben, die Höhe des Sachschadens mit etwa 500 Euro.

Von EE