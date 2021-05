Dresden

Eine Sandsteinwand am Körnerweg in Loschwitz ist am Sonntagabend mit grüner und schwarzer Farbe besprüht worden. Tatverdächtig sind zwei 16-Jährige.

Ein Zeuge hatte die Aktion beobachtet und gemeldet. Die Polizei stellte die Jugendlichen in der Nähe. Beide hatten Farbspritzer auf Händen und Kleidung und müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Spraydosen fand die Polizei in Tatortnähe in einem Mülleimer.

Von fkä