Dresden

Am Freitagmorgen kam es auf dem Sachsenplatz zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Fahrer eines VW Polo kam von der Albertbrücke und war in Richtung Güntzplatz unterwegs. Am Sachsenplatz stieß er mit einem auf dem Terrassenufer fahrenden Taxi zusammen.

Der VW Polo kollidierte mit einem Taxi. Quelle: Roland Halkasch

Beide Insassen des Polo und der 68-jährige Taxifahrer wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrgast des Taxis blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 28.00 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Waldschlößchenbrücke musste gesperrt werden. Die Feuerwehr nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf und reinigte die Fahrbahn. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fg