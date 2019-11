Dresden

Am Freitagabend stellte die Polizei in Dresden-Gorbitz eine Frau, die mehrere Autos beschädigt haben soll. Zeugen hatten die 38-Jährige dabei beobachtet, wie sie am Wölfnitzer Ring gegen mehrere Autos schlug. Sie war dabei in Begleitung eines 31-jährigen Mannes.

Die Polizei stellte das Duo kurz nach 21 Uhr auf dem Amalie-Dietrich-Platz. Während der Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung kamen noch einige Bekannte hinzu. Diese wurden von dem 31-Jährigen per Hitlergruß willkommen geheißen.

Daraufhin schrieben die Polizisten gleich noch eine Anzeige. Außerdem suchen die Beamten Zeugen der Sachbeschädigungen auf dem Wölfnitzer Ring. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä