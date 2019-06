Dresden

Am Samstagmittag hat ein Pkw im Coschützer Tunnel der Autobahn 17 gebrannt. Der SUV Audi Q7 war gegen 11.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt und -Gorbitz mit technischen Problemen liegengeblieben. Als der Fahrer ausstieg, begann der Wagen zu brennen. Der Mann konnte sich und seinen Hund in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto lichterloh in Flammen. Mit Wasser und Schaum löschten die Kameraden zügig das Feuer. Dennoch entstand am Audi Totalschaden.

Die Bergung des Wagens war problematisch, da das Fahrzeug regelrecht auf der Fahrbahn „festklebte“ und die Feuerwehr den Audi mit einem Hydraulikspreizer vom Beton lösen musste.

Im Einsatz waren die Dresdner Berufsfeuerwehr mit den Löschzügen der Wachen Altstadt, Löbtau und Striesen, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kaitz, Lockwitz und Gorbitz. Der Tunnel war während der Löscharbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Dresden konnte erst nach über zweieinhalb Stunden wieder freigegeben werden.

Von rh