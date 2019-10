Dresden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist das Landeskriminalamt ( LKA) am Amalie-Dietrich-Platz angerückt. Der Grund: Ein Mann zeigte im Vorraum eines Gebäudes eine Pistole in die Kamera.

Der Concierge rief sofort die Polizei. Diese rückte gleich mit dem Spezialeinsatzkommando (SEK) vom LKA an und nahm den Mann fest. Im Anschluss stellte sich heraus, dass er eine Schreckschusswaffe dabei hatte. Warum er mit der Pistole herumspielte ist unklar – die Nacht verbrachte er auf der Wache.

Von FFO